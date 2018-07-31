«Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в ЖК «New Time»

Петербургская недвижимость

«Петербургская Недвижимость» стала партнером «РосСтройИнвест» по реализации квартир ЖК «New Time» в Приморском районе.

ЖК «New Time» отличается удачным расположением рядом с Юнтоловским заказником. Экологически чистый район, свежий воздух, потрясающий вид на лес делает ЖК «New Time» идеальным домом для любителей неспешных прогулок с близкими или наедине с собой.

Одновременно, неподалеку выезд на ЗСД, что обеспечивает возможность добраться до центра города за 15-20 минут. Ближайшая станция метро – «Комендантский проспект». А развитая инфраструктура Приморского района – множество школ, детских садов, медицинских центров, кафе и магазинов – позволяет получить все необходимые услуги рядом с домом.

«Петербургская Недвижимость» предлагает своим клиентам ряд дополнительных бесплатных услуг: регистрация права собственности, консультация юриста на всех этапах сделки, оформление налогового вычета и другие, что делает приобретение квартиры еще комфортнее.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents