«Промсвязьбанк» банкротит застройщика ЖК «Светлый мир «Внутри» в Сестрорецке

К застройщику ООО «Басфор», возводящему жилой комплекс «Светлый мир «Внутри» на берегу Финского заливе в Сестрорецке, немного севернее санатория «Дюны», предъявлен банкротный иск. Сумма — около 2,8 млрд рублей; истец — ПАО «Промсвязьбанк». Иск подан 30 июля.

Напомним, комплекс возводится под брендом Seven Suns Development. ООО «Басфор» – 100-процентная собственность этого девелопера с вологодскими корнями. Некоторые покупатели квартир на условиях анонимности говорят, что у застройщика якобы «давно были проблемы». Территория, где ведется стройка (17,4 гектара), в собственности у застройщика, однако находится в залоге.

В банке ситуацию оперативно прокомментировать не смогли. Застройщик же оказался более общительным. «В конце 2017 года ПАО «Промсвязьбанк» был санирован ЦБ РФ, после чего акционеры финансовой организации потеряли контроль над структурой, – заявил «Фонтанке» пресс-секретарь застройщика Алексей Щербатых. – Ранее в ходе переговоров с руководством банка были достигнуты соглашения по проекту «Светлый мир «Внутри». Новое руководство банка проигнорировало эти договоренности. Основой для иска является ситуация, надуманная новым руководством, которое не разобралось в текущей ситуации. Иск стал следствием неразберихи внутри самой финансовой организации. Сейчас мы решаем вопрос о снятии иска. Планируется, что он будет снят в течение одного месяца».

Что касается покупателей квартир, то они, как уверяет застройщик, «не несут никаких рисков».