Трамп приказал усилить охрану границы с Мексикой

Президент США Дональд Трамп считает необходимым усиление охраны южной границы страны в том числе ввиду резкого роста числа убийств в соседней Мексике. Соответствующее сообщение американский лидер разместил 31 июля на своей странице в Twitter.

One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico’s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 июля 2018 г.

"Одной из причин, по которой нам нужны особые меры безопасности на границе, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году вырос на 27%, до 31 174 погибших, это рекорд!" – отметил Трамп.

В минувшее воскресенье, 29 июля, президент США заявил, что пойдет на приостановку работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает строительство заграждения на границе с Мексикой. По мнению Трампа, это позволит остановить поток нелегальной миграции.

Глава Белого дома со времени инаугурации 20 января 2017 года не раз пытался реализовать предвыборное обещание проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль.