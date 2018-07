Трамп приказал усилить охрану границы с Мексикой

Президент США Дональд Трамп считает необходимым усиление охраны южной границы страны в том числе ввиду резкого роста числа убийств в соседней Мексике. Соответствующее сообщение американский лидер разместил 31 июля на своей странице в Twitter.

One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico’s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews