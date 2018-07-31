Следователь, не возбудивший дело о пытках в ярославской колонии, сам стал подозреваемым

В отношении следователя Радиона Свирского, проводившего проверку по факту издевательств над Евгением Макаровым в ярославской колонии, возбуждено уголовное дело. Правда, пока неизвестно, по какой статье.

Об этом 31 июля сообщила Meduza со ссылкой на «Интерфакс».

Радион Свирский в 2017 году рассматривал заявление о пытках в ярославской ИК-1 в отношении Евгения Макарова. Но по непонятным причинам он отказался возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСИН. Затем следователь ушел в армию, где и находится по сей день. После публикации ролика с избиениями в «Новой газете» дело все-таки было возбуждено, теперь им занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее по делу были арестованы 8 сотрудников колонии. Семеро из них находятся в изоляторе, восьмой – заместитель начальника исправительного учреждения – остался под домашним арестом из-за онкологии.

Сегодня стало известно, что защита пятерых из восьми арестованных намерена обжаловать приговор суда о мере пресечения. В СИЗО не хотят сидеть подозреваемые Ефремов, Драчев, Бровкин, Богданов и Цветков, сообщает МБХ Медиа.