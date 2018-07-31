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31.07.2018 15:14
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Следователь, не возбудивший дело о пытках в ярославской колонии, сам стал подозреваемым

В отношении следователя Радиона Свирского, проводившего проверку по факту издевательств над Евгением Макаровым  в ярославской колонии, возбуждено уголовное дело. Правда, пока неизвестно, по какой статье. 

Об этом 31 июля сообщила Meduza со ссылкой на «Интерфакс». 

Радион Свирский в 2017 году рассматривал заявление о пытках в ярославской ИК-1 в отношении Евгения Макарова. Но по непонятным причинам он отказался возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСИН. Затем следователь ушел в армию, где и находится по сей день. После публикации ролика с избиениями в «Новой газете» дело все-таки было возбуждено, теперь им занимается центральный аппарат Следственного комитета. 

Ранее по делу были арестованы 8 сотрудников колонии. Семеро из них находятся в изоляторе, восьмой – заместитель начальника исправительного учреждения – остался под домашним арестом из-за онкологии.

Сегодня стало известно, что защита пятерых из восьми арестованных намерена обжаловать приговор суда о мере пресечения. В СИЗО не хотят сидеть подозреваемые Ефремов, Драчев, Бровкин, Богданов и Цветков, сообщает МБХ Медиа.

Справка:

Видео о пытках в ярославской колонии появилось в Сети 20 июля после публикации «Новой газеты», хотя сам ролик был снят в июне прошлого года. На видео около десяти сотрудников колонии избивают осужденного Евгения Макарова. Дело взял под контроль следственный комитет России, задержавший восемь  сотрудников ФСИН. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Некоторые из них уже написали явку с повинной. В то же самое время ФСБ проводит проверку регионального УФСИН. Комитет против пыток ООН 25 июля потребовал от России разъяснения по поводу видео из российского учреждения пенитенциарной системы.

 
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