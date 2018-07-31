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Строительство
Публикуется на правах рекламы
31.07.2018 15:08
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В парке возле ЖК «Солнечный город» закончены основные строительные работы

В парке возле ЖК «Солнечный город» закончены основные строительные работы

Setl City

В парке отдыха рядом с ЖК «Солнечный город», который Setl City возводит в Красносельском районе, закончены основные строительные работы и высажены деревья и кустарники.

В ближайшее время застройщик приступит к монтажу оборудования для футбольного стадиона, игровых волейбольных и баскетбольных площадок. В парке площадью 50 тыс. кв. м высадили около 4 тыс. деревьев и кустарников, среди которых черемуха, ивы, каштаны, клены, липы, рябины, яблони, ели, лиственницы, сосны, светлый и пурпурный барбарис, боярышник, калина, кизильник, кустовая роза, белая, светло-фиолетовая и розовая сирень.

Одновременно с работами по ландшафтному дизайну, созданию отдельных зеленых участков с живыми изгородями и мини-холмами, устройством дорожек для бега, ведутся работы по инженерному обустройству парковой зоны.

Setl City
Setl City

Напомним, согласно уникальному дизайнерскому проекту, внутреннее пространство парка разделят на разные тематические зоны: игровую, спортивную, прогулочную, зоны отдыха. Возле главного входа разместится мощеная площадь с монументом. Плановый срок завершения строительства – 3 квартал 2018 года.

Отметим, что Setl City уже ввела в эксплуатацию четыре дома в составе жилого комплекса «Солнечный город». На территории микрорайона работает детский сад на 220 малышей с бассейном, еще один садик с бассейном такой же вместимости введен в эксплуатацию. Готовится к сдаче первая в ЖК общеобразовательная школа на 1375 мест с двумя плавательными бассейнами. Все социальные объекты спроектированы и построены на собственные средства Setl City.

Setl City
Setl City

В жилом комплексе открываются первые кафе и магазины. 

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

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