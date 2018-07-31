В Бельгии мужчина подорвал себя на футбольном поле

Неизвестный привел в действие взрывное устройство на спортивной площадке в городе Вервье на востоке Бельгии.

Мужчина 50 – 60 лет вышел в центр футбольного поля, расположенного в районе Стамбер, и подорвал себя в 8:40 утра по местному времени (9.40 по Москве). Об этом 31 июля сообщает местный телеканал RTBF.

Полиция до сих пор находится на месте, пытаясь установить личность злоумышленника и его мотив. По предварительной версии, он не метил ни в кого, но задела ли взрывная волна других людей, неизвестно.

По данным местных СМИ, подрывник мог быть бывшим военным.