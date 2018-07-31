Северная Корея продолжила разработку ракет после встречи Трампа и Ким Чен Ына

Американская разведка сообщает, что, несмотря на разрядку напряженности в отношениях Пхеньяна и Вашингтона, северокорейский режим не отказался от разработки новых межконтинентальных баллистических ракет.

Завод Санумдонг под Пхеньяном продолжил создание ракет, способных нанести удар по США. Об этом 31 июля сообщает издание The Guardian со ссылкой на разведданные США.

Снимки со спутника показывают "продолжающуюся активность" на заводе. Предполагается, что корейцы создают баллистические ракеты, работающие на жидком топливе. Они уступают аналогам на твердом топливе, однако могут представлять опасность.

Напомним, что после переговоров с Ким Чен Ыном американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Северная Корея перестала быть источником опасности для Америки. При этом государственный секретарь Майк Помпео признал, что Пхеньян не отказался от разработок на своих заводах.