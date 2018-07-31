После публикации «Фонтанки» участковый примчал на такси к побитому защитнику велодорожки

Полиция Петербурга проводит доследственную проверку инцидента на набережной Фонтанки, где водители устроили драку с пешими борцами за чистоту велодорожек. Видимо, смысл в велосипедистах все же есть.

Как сообщил «Фонтанке» 31 июля пострадавший Антон Горбацевич, накануне полицейскими Центрального района была проявлена завидная настойчивость в скорейшем расследовании инцидента и поиска водителей-драчунов. Участковый 78-го отдела лейтенант Михаил Матвеев в десятом часу вечера подъехал на такси к Горбацевичу, сидевшему в кафе с девушками, и попросил написать объяснение.

«Участковый был вежлив, извинился за внеурочное беспокойство, сказал, что объяснение требуется срочно. Дал мне лист бумаги. Я написал, – продолжил Антон. – Встреча заняла минут пятнадцать».

Горобцевича и двух его друзей, сделавших замечание водителю «Шкоды» за парковку на велодорожке, побили в ночь на 29 июля. В тот же день он был в отделе, написал электронное обращение на имя начальника ГУ МВД Сергея Умнова, приложив результаты медицинского обследования, оставил пост в Facebook о хамах-парковщиках, прокомментировал неприятность «Фонтанке».

«Слышал, личность водителя уже установили, но он вроде бы не участвовал в избиении», – уточнил Антон.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга подтвердили, что после телефонограммы из больницы о травмах гражданина была начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и личности участников.