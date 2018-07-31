Ротенберг ответил гордостью на санкции против строителей Крымского моста
Бизнесмен Аркадий Ротенберг прокомментировал новые санкции со стороны Евросоюза. Он заявил, что гордится работой его компаний по строительству моста через Керченский пролив.
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на РИА Новости 31 июля.
«Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — цитируют журналисты слова бизнесмена.
Евросоюз ввёл санкции против шести компаний, участвующих в строительстве Крымского моста, 31 июля. В список попали «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж», которые контролирует миллиардер Аркадий Ротенберг. Также ограничения коснулись и петербуржцев.
Справка:
Строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Грузовики, как ожидается, поедут по Крымскому мосту в октябре. Открыл мост лично глава государства, проехав по 19-километровому сооружению за рулём КамАЗа 15 мая.