Ротенберг ответил гордостью на санкции против строителей Крымского моста

Бизнесмен Аркадий Ротенберг прокомментировал новые санкции со стороны Евросоюза. Он заявил, что гордится работой его компаний по строительству моста через Керченский пролив.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на РИА Новости 31 июля.

«Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — цитируют журналисты слова бизнесмена.

Евросоюз ввёл санкции против шести компаний, участвующих в строительстве Крымского моста, 31 июля. В список попали «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж», которые контролирует миллиардер Аркадий Ротенберг. Также ограничения коснулись и петербуржцев.