Взрывы в Карелии закроют дорогу к финской границе

Необычные причины заставят дорожников перекрыть движение на трассах в соседних с Петербургом регионах.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Кола», 2 и 3 августа с 16 до 18 часов на подъезде к МАПП «Вяртсиля» (Сортавальский район Карелии) движение будет закрыто на отрезке со 2-го по 6-й километр. Причина – буровзрывные работы на участке проведения капитального ремонта дороги.

1 августа с 8:50 до 10:50 на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола», у Лодейного Поля, перекроют движение в связи с разводкой моста через Свирь, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Технологическая разводка моста запланирована для пропуска негабаритного судна.