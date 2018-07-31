В Петербурге налоговая банкротит ведущего производителя электроники для флота и авиации

Федеральная налоговая служба потребовала признать банкротом НПО «Карат» – ведущего петербургского производителя высокоточных приборов для авиации и флота.

Как можно узнать из картотеки дел Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, причиной обращения стали налоговые претензии в размере более 91,1 млн рублей. Механизм их образования не раскрывается. Иск был зарегистрирован 27 июля.

ОАО«Научно-производственное объединение «Карат» является одним из лидеров в разработке, модернизации, производстве, испытании и техническом обслуживании широкого спектра гиростабилизированных приборов. Также объединение занимается разработкой и созданием оптических систем, электроники и программных комплексов: приборов авиационного и палубного базирования для визуального наблюдения, распознавания и целеуказания, комплексов обеспечения спутникового и стационарного телевещания для морских судов.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что «Карат» перестал платить работникам зарплату из-за заказчиков, которые задолжали предприятию авансы из-за переноса сроков договоров, финансируемых из федерального бюджета.