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Происшествия
31.07.2018 14:08
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ДТП, в котором пострадали 9 иркутских полицейских, получило уголовное развитие

Водитель, сбивший сотрудников ГИБДД в Иркутстке, стал фигурантом уголовного дела. Оно возбуждено по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Об этом 31 июля сообщает СУ СК по Иркутсткой области.

ДТП, в котором пострадали около десяти человек, произошло ночью 29 июля на мосту через реку Иркут. По данным областного ГУ МВД, экипаж ГИБДД преследовал «Тойоту», 23-летний водитель который совершал опасные маневры и создавал аварийные ситуации. Во время погони полицейские использовали табельное оружие. «Тойоту» удалось блокировать на Иркутном мосту.

«Видел, как его по Байкальской семь экипажей догоняли. Уходил через все красные на большой скорости», – рассказывали очевидцы в группе «ДТП 38RUS Иркутск» «ВКонтакте». И ещё одна цитата: «Там замес лютый был, видимо. Две машины ДПС с вывернутыми дверями стоят. Видно, что таранили их».

Издание IRK.ru пишет, что «Тойота» была угнанной. Её хозяин позвонил в полицию и заявил, что время отдыха знакомый уехал на его машине. Вскоре «Тойоту» заметил экипаж ДПС, остановить её удалось на мосту после погони со стрельбой. По факту угона также возбуждено уголовное дело.

Во время оформления протоколов в стоящих на мосту людей въехал 28-летний мужчина на «Форде». По данным ГУ МВД, пострадали девять офицеров, трое были госпитализированы. Кроме этого, медицинская помощь потребовалась обоим предполагаемым виновникам случившегося. Повреждены были шесть автомобилей, в том числе четыре служебных.

Согласно предварительным диагнозам, сотрудники полиции получили черепно-мозговые травмы, повреждения костей таза, голени, лодыжек, бедренных костей, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга, уточняет «Газета.Ru».

Водитель «Форда», как оказалось, был пьян. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, отмечается в сообщении СУ СК.

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