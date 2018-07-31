МИД: Спасённый из горной ловушки в Пакистане петербургский альпинист находится в тяжёлом состоянии

Петербургскому альпинисту, который провёл в горах Пакистана без еды и воды неделю, оказывают медицинскую помощь в военном госпитале в городе Скарду. Состояние спортсмена врачи оценивают как тяжёлое. Посольство России в Исламабаде держит ситуацию на особом контроле, рассказали 31 июля в Министерстве иностранных дел РФ.

«Выражаем глубокую признательность властям Исламской Республики Пакистан и лично пакистанским пилотам за помощь в спасении нашего соотечественника», — подчеркнули в ведомстве.

На седьмой день спасательной операции Александра Гукова сняли с вершины горы Латок-1. Быстрее эвакуировать россиянина не получалось из-за плохой погоды.