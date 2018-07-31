МИД: Спасённый из горной ловушки в Пакистане петербургский альпинист находится в тяжёлом состоянии
Петербургскому альпинисту, который провёл в горах Пакистана без еды и воды неделю, оказывают медицинскую помощь в военном госпитале в городе Скарду. Состояние спортсмена врачи оценивают как тяжёлое. Посольство России в Исламабаде держит ситуацию на особом контроле, рассказали 31 июля в Министерстве иностранных дел РФ.
«Выражаем глубокую признательность властям Исламской Республики Пакистан и лично пакистанским пилотам за помощь в спасении нашего соотечественника», — подчеркнули в ведомстве.
На седьмой день спасательной операции Александра Гукова сняли с вершины горы Латок-1. Быстрее эвакуировать россиянина не получалось из-за плохой погоды.
Справка:
Русская двойка из петербуржца Александра Гукова и иркутского альпиниста Сергея Глазунова начала восхождение на Латок-1 утром 22 июля. На следующий день испортилась погода, связь с ними прервалась. Визуальный контакт установили 24 июля. К этому времени альпинисты совершали спуск на высоте в 6700 метров. Через два часа Гукову удалось передать сигнал SOS: «Серега улетел, я вишу на стене без снаряги. Меня нужно эвакуировать». Альпинист сорвался вместе с продуктами, газом и верёвками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря. В спасательной операции были задействованы все службы. Благодаря содействию посольства России в Пакистане был извещён премьер-министр страны, который призвал на помощь местное министерство обороны.