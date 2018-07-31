Два финских города остались без воды

На юго-западе Финляндии из-за поломки системы водоснабжения наблюдается острая нехватка воды в городах Наантали и Райсио. Практически без воды остались 40 тыс. домохозяйств.

По данным СМИ, местные жители моментально раскупают всю воду, которую привозят в супермаркеты. Ограничено оказание стоматологических услуг. В обоих городах открыли пункты раздачи воды, пишет 31 июля Ilta-Sanomat.

Утечка произошла в главном водохранилище 30 июля, проблему до сих пор не исправили. Уровень воды снизился настолько, что давления для подачи в дома не хватает. Распределительная компания рекомендовала максимально экономить воду и кипятить её перед употреблением.

Починить систему водоснабжения обещают к 1 августа.