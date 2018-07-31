Финляндии не хватает учителей ислама

В Финляндии не хватает минимум сотни компетентных учителей ислама. На тех, кто преподаёт основы этой религии, не являясь мусульманином, уже поступают жалобы. Об этом сообщает Savon Sanomat.

Сейчас на 10 тысяч мусульманских учеников во всей стране лишь 20 квалифицированных педагогов, которые преподают ислам. Для этого необходимо иметь степень магистра, которая подразумевает педагогические исследования в данной области.

По закону учитель не обязан исповедовать ту религию, которую преподаёт, однако мусульманское сообщество высказывает свою обеспокоенность. Они обращают внимание чиновников на то, что получают жалобы на преподавателей ислама, которые говорят, что не верят в бога.

Педагогическое сообщество, в свою очередь, обеспокоено тем, что школа не сможет контролировать образовательную программу, предлагаемую детям религиозной общиной. Поэтому педагогический профсоюз предлагает организовать специальные курсы для учителей ислама, по которым могли бы пройти обучение те, кто уже имеет университетское образование.

Хельсинкский Университет осенью начнёт преподавание исламской теологии на теологическом факультете. Финансирование на исследования в данной сфере он получил от министерства образования и культуры Финляндии.