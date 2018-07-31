Турчинов сравнил референдум в Донбассе с лекциями колорадским жукам об урожае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины отверг возможность проведения референдума на востоке страны, назвав саму идею "провокацией и бредом".

"Россия имеет свою трактовку минских соглашений и "формулы Штайнмайера", фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия, в частности предложение по проведению референдума. Извините, это провокация и бред", – цитирует Александра Турчинова телеканал "112 Украина".

При этом он сравнил саму возможность волеизъявления жителей областей, желающих пересмотреть статус территории, с "лекциями колорадским жукам о необходимости сохранения урожая".

Секретарь СНБО настаивает на необходимости "деоккупации" перед тем, как будут задействованы политические механизмы разрешения кризиса.

Напомним, что референдум о статусе Донбасса обсуждался на переговорах президентов России и США в Хельсинки. Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом предложил жителям региона самим определиться со статусом ДНР, проведя референдум под эгидой международного сообщества. При этом представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис заявил, что его страна не поддерживает эту идею. Против выступили и в украинской Раде.