Как тебе такое, Илон Маск? Twitter массово банит пользователей за упоминание американского бизнесмена

Twitter начал банить пользователей за упоминание аккаунта Илона Маска. Баг (или не баг) обнаружился случайно. После публикации твита с привязкой к микроблогу предпринимателя, россияне заметили, что публиковать больше ничего не могут. Соцсеть потребовала от пользователей доказать, что они не роботы, и подтвердить телефон.

Только что безобидно пошутил, тегнув Маска, и мне тут же прилетела блокировка. Интересные принципы работы у Твиттера pic.twitter.com/uFsNzH6Mr8 — Damir Kamaletdinov (@damir_kam) 30 июля 2018 г.

Егор написал Илону Маску «Дагестан — сила» и его заблочили pic.twitter.com/qyeDMbOLlA — электро-гомик (@vavilina) 31 июля 2018 г.

Твиттерские с интересом начали проверять на себе причуды американской соцсети и выяснили, что банят почему-то не всех. Например, избранным оказался журналист издания Meduza Султан Сулейманов.

мне сказали, что если написать реплай @elonmusk , тебя забанят в твитуре. Но что-то не банят( — Султи (@sult) 31 июля 2018 г.

25 июля Twitter начал блокировать аккаунты за смену имени на «Илон Маск», чтобы защитить предпринимателя. Сервис решил бороться с мошенниками, которые выдают себя за бизнесмена и вымогают у пользователей биткоины и криптовалюту. По всей видимости, соцсеть переборщила с мерами безопасности или просто решила уберечь миллиардера от постоянной икоты.

На что в 2017 году больше всего потратил денег Илон Маск:

3. Space X

2. Tesla

1. Средства от икоты #madporcupine — Madporcupine (@Madporcupine3) 31 июля 2018 г.

На фоне крушения капитализации Twitter меры о блокировках выглядят непопулярными. С 25 по 30 июля акции детища Джека Дорси подешевели на 29%. Связано это прежде всего с отсутствием прироста и активности аудитории.