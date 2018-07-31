Птица не пустила украинцев на отдых в Египет

Украинский самолет, вылетевший из Львова в Шарм-эш-Шейх, совершил экстренную посадку в Киеве из-за попавшей в двигатель птицы.

Злополучный рейс прервался поздно вечером 30 июля, пилот принял решение посадить кренившийся набок Boeing. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По данным сайта Flyradar, туристам пришлось ждать в аэропорту Борисполь почти 4 часа, пока перевозчик не поменяет лайнер. Украинцы вылетели в Египет на Boeing 767-300ER.

Напомним, что это не первый раз, когда из-за птиц украинский самолет совершает экстренную посадку в столице. Так, 14 июля самолет с украинскими туристами, летевшими в Турцию, приземлился в Киеве также из-за попавшей в двигатель птицы.