Верховный суд кулуарно отправил соратника Бастрыкина на 13 лет в колонию

Верховный суд России утвердил приговор бывшему главе службы безопасности СКР Михаилу Максименко. Наказание 13 лет строгого режима и штраф 165 млн рублей вступили в силу. Дело слушалось в закрытом заседании.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Андрей Гривцов, 31 июля апелляционная коллегия ВС оставила без удовлетворения жалобу на приговор Мосгорсуда, признавшего полковника виновным в двух эпизодах получения взятки. 500 тысяч евро Максименко получил от подручных преступного авторитета Захария Калашова, часы Hublot за 50 тысяч евро – от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии.

Верховный суд рассматривал апелляционную жалобу за закрытыми дверями, сославшись на наличие в деле сведений, составляющих гостайну. Мосгорсуд также частично закрывал процесс, уточнил Андрей Гривцов: при исследовании «секретных» материалов и в прениях. Михаил Максименко считался правой рукой Александра Бастрыкина и, соответственно, вторым по влиятельности человеком в Следственном комитете.

Подчиненный Максименко, Александр Ламонов, 26 июля получил пять лет колонии. Вину он признавал. Как установил суд, высокопоставленные сотрудники СКР брали взятку за освобождение Андрея Кочуйкова – соратника Калашова. Последним по этому делу задержан и арестован экс-глава ГСУ СК по Москве генерал Александр Дрыманов.