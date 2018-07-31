Более 250 человек проверили своё здоровье на VK Fest

На прошедшем фестивале VK Fest несколько благотворительных фондов и организаций представили гостям стенды, где рассказывалось о благотворительной деятельности, устраивали конкурсы, мастер-классы, разворачивали дискуссии и предлагали проверить своё здоровье.

В частности, команда Добро Mail.Ru развернула шатёр, где расположились кабинеты, в которых каждый желающий за небольшое пожертвование мог пройти чекап: проверить свое здоровье и проконсультироваться у опытного специалиста. Гости фестиваля проходили УЗИ-обследование сосудов шеи у невролога, проверяли родинки у дерматолога, а также зрение на приеме у офтальмолога.

За два дня фестиваля чекап прошло 255 человек. Больше всего участников заинтересовал прием у врача-дерматолога. На втором месте по популярности была возможность проверки зрения у офтальмолога, а на третьем – консультация невролога.

«Уже второй год подряд Добро Mail.Ru проводит благотворительные чекапы в рамках VK Fest. Как и в прошлом году, наша акция заинтересовала большое число участников фестиваля, в частности молодежи. Идея этой акции — напомнить о том, как важно следить за своим здоровьем и проверяться у специалистов, а также помочь людям, нуждающимся в средствах на лечение, с помощью пожертвований», — рассказала руководитель социальных проектов Mail.Ru Group Александра Бабкина.

Отметим, что пожертвования, оставленные посетителями, будут направлены в Фонд по борьбе с инсультом “ОРБИ”.