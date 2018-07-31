В доме на набережной Мартынова признаны незаконными 12 окон и три входа

Собственника нежилого помещения в доме 12 на набережной Мартынова могут обязать исправлять последствия масштабной перепланировки. Как сообщает 31 июля петербургская госжилинспекция, жители дома пожаловались на работы в полуподвальном нежилом помещении 5-Н, которые изменили облик дома.

Владелец устроил 10 окон и два входа-приямка во стороны набережной и еще два окна с одним входом-приямком со стороны Динамовской улицы.

Горсуд признал работы незаконными. Сейчас в суде рассматривается дело о приведении нежилого помещения в прежнее проектное состояние. Будет определен порядок его восстановления. Собственнику запрещено выполнять какие-либо работы на прорезанных окнах и входах до вступления в силу решения суда.