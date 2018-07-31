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Спорт
31.07.2018 16:06
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Куда делись деньги «Зенита» и СКА, и почему это не страшно

Петербургские спортивные клубы в 2017 году впервые за долгое время потратили гораздо больше, чем зарабатывали. Но, кажется, ничего плохого в этом нет. «Фонтанка» объясняет, почему.

Куда делись деньги «Зенита» и СКА, и почему это не страшно

Александр Николаев/Интерпресс

Накануне два главных петербургских спортивных клуба опубликовали финансовую отчетность за 2017 год. Согласно данным СПАРК, сообщила «Фонтанка», «Зенит» впервые за три года показал отрицательный баланс. Убыток составил «минус 231,4 млн рублей» при выручке в 9,7 млрд. Главный вопрос в связи с этим даже в чем причина убытков, а не попадет ли клуб под санкции из-за нарушения финансового фэйр-плей, как это было в 2014 году?

Как «Зенит» учился жить по средствам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил финансовый фэйр-плей в 2010 году. Новые правила начали действовать с 2011. Главный принцип – клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают. При этом существует много оговорок и допущений. Отчетный период — три последних года. За это время в сумме разрешено потратить максимум на пять миллионов евро больше, чем клуб заработал. Однако владельцы могут покрывать издержки своих клубов, но не больше, чем на 45 млн евро в сезонах 2013/14 и 2014/15 и 30 миллионов евро в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18. Кроме того, в расчет не берутся инвестиции в стадионы, тренировочные базы, детско-юношеский и женский футбол.

Несмотря на все эти послабления, в мае 2014-го «Зенит» все-таки был наказан за нарушение финансового фэйр-плей. В 2013-м петербургский клуб ушел в минус на 320,5 млн рублей, а через год уже на 5,2 млрд рублей. В качестве наказания «Зениту» пришлось выплатить штраф в размере 12 миллионов евро, уменьшить свою заявку на Лигу чемпионов сезона 2014/2015 и пойти на другие ограничения.

С тех пор «Зенит» сделал выводы. Уже 2015-й сине-бело-голубые завершили в плюсе на 229,1 млн рублей, а в 2016-м, благодаря рекордным для всего российского футбола продажам футболистов Халка и Витселя в Китай (общая выручка от их трансферов составила около 80 млн евро), добились впечатляющей прибыли в 5,6 млрд рублей.

Тут нужно подчеркнуть, что цифры, указанные в отчетности СПАРК, иллюстрируют итоги календарного года. В реальности же финансовая политика клубов корректируется по итогам футбольного сезона. То есть показатели, отправляемые в УЕФА, могут отличаться.

Спасибо Халку и Витселю

Нынешние «минус 231,4 млн рублей» легко объяснимы: в 2017 году «Зенит» жил на заработанное ранее и в основном покупал игроков. Как писала «Фонтанка», прошлым летом были куплены футболисты минимум на 85 млн евро, а проданы всего на 13,6 млн. Кроме того клуб остался без Лиги Чемпионов (как и в этом году), и вынужден был тратить на адаптацию нового стадиона. Напомним, что бывший гендиректор Максим Митрофанов говорил в интервью "Фонтанке", что на доведение до ума арены на Крестовском потребуется более 5 миллиардов рублей.

Но благодаря продажам Халка и Витселя в 2016-м «Зенит», даже несмотря на текущий отрицательный баланс, может не волноваться из-за финансового фэйр-плей: в сумме за последние три года, которые учитывает УЕФА, клуб по-прежнему находится  в плюсе. Кроме того, как пояснили в «Зените», в текущий убыток входят траты на развитие молодежного футбола, Академии и спортивной базы, а также повышение качества обслуживания болельщиков на стадионе «Санкт-Петербург» – все то, что УЕФА не учитывает при финансовом фэйр-плей.

«Несмотря на снижение выручки от спортивных результатов, бюджет ФК «Зенит» остается стабильным, клуб увеличил средний уровень доходности в реализации мерчандайзинга и телеправ, выросла выручка от рекламных контрактов, также клуб показал положительные цифры по статье проведение матчей – в минувшем сезоне мы показали рекордную посещаемость арены – стадион «Санкт-Петербург» посетило более 1 млн. болельщиков. По прогнозам в настоящем сезоне поддержать «Зенит» на арене придёт еще больше болельщиков», – подчеркнули в петербургском клубе.

Если исходить из данных СПАРКа, гораздо хуже обстоят дела у некоторых других ведущих футбольных клубов России. Например, проблемы из-за финансового фэйр-плей могут возникнуть у «Спартака» (минус 866,1 млн рублей за три последних года) и ЦСКА (-1,2 млрд).


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Почти идеальный баланс у «Краснодара» (плюс 4,6 млн рублей). Интересно, что до первого выхода в Лигу Европы по итогам сезоне 2013/14 клуб уходил в большой минус (-220,7 млн в 2013), но дебютный год в еврокубках «быки» завершили в плюсе (+34 млн в 2014).

Актуальные данные по «Локомотиву» и «Рубину» отсутствуют.

В «минусе» весь спортивный Петербург

С убытками завершили год все ведущие спортивные клубы Петербурга, но самое болезненное падение продемонстрировал хоккейный СКА. Армейцы с Невы ушли в минус в 2017-м на 1 млрд рублей. Возможно, и это, в том числе, подтолкнуло клуб к самой масштабной за всю историю клуба разгрузке зарплатной ведомости . Не удивительно: согласно той же финансовой отчетности, на оплату труда в 2017-м СКА тратил больше, чем когда-либо – 5,2 млрд рублей. Это на 78 процентов больше, чем было годом ранее (2016 – 3 млрд).


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Впрочем, ни для кого не секрет, что СКА — самый обеспеченный хоккейный клуб России. Скорее, вызывает удивление, что в предыдущее годы клуб, согласно финансовой отчетности, он находился в «плюсе». Доходов, подобных тем, какие получил «Зенит» от продажи Халка и Витселя, у СКА никогда не было даже близко. Да и рынок игроков в хоккее устроен совсем иначе, чем в футболе.

В 2016 СКА и вовсе показывал рекордную чистую прибыль 846,6 млy рублей. Петербуржцы, бесспорно, лидеры в КХЛ по маркетингу, но даже при всех коммерческих достижениях последних лет, вице-президент петербургской команды Роман Ротенберг сам неоднократно говорил, что СКА далеко до самоокупаемости.

«Самоокупаемость сегодня, — цель любого российского клуба. Среди отечественных команд, играющих в Континентальной хоккейной лиге, похвастаться этим пока не может никто. Однако первым таким клубом может стать именно питерский СКА. В этом году он вышел на самообеспечение во всем, что не касается фонда оплаты игроков», – заявлял еще в 2013- году Роман Ротенберг в интервью «Русскому репортеру».

Заявление руководителя СКА о том, что армейцы могут стать первым самоокупаемым хоккейным клубом в КХЛ, не пустая болтовня, как это может показаться, глядя на нынешний зарплатный фонд. К 2020 году максимальный бюджет клубов в лиге должен составить 600 миллионов рублей – это уже более реальная цифра для достижения безубыточности, чем нынешние 2,5 млрд у СКА.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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