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Строительство
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31.07.2018 12:46
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В «Цивилизации» достроен первый дом

В «Цивилизации» достроен первый дом

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» завершила строительство первого дома в одном из своих масштабных проектов в Санкт-Петербурге. На днях компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №1 в составе жилого комплекса «Цивилизация».

Общая площадь 26-этажного жилого дома, включая места общего пользования и встроенные помещения, составила почти 64 тыс. кв. м. На сегодняшний день все из 744 квартир в доме комфорт-класса проданы. Ключи от квартир, в которых выполнена качественная отделка «под ключ», будут переданы жителям до 30 сентября 2018 года.

Сегодня в «Цивилизации» продажи ведутся в строящихся корпусах №№2-10. В них можно приобрести как комфортные однокомнатные квартиры от 35 кв. м, так и просторные трехкомнатные максимальной площадью до 88 кв. м. Минимальная стоимость квадратного метра от 77,5 тыс. рублей. Данные корпуса относятся к комфорт-классу.

Также в состав проекта входит дом бизнес-класса «Цивилизация на Неве», расположенный на Октябрьской набережной и имеющий прямые виды на акваторию Невы. На сегодня здесь доступны одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, площадь которых варьируется с 35 до 121 кв. м. Цена за квадратный метр начинается от 85 тыс. рублей. У покупателей есть возможность приобрести квартиру как с отделкой в пакете «бизнес», так и с качественной подготовкой для реализации своего дизайн-проекта. 

Жилой комплекс «Цивилизация» – один из масштабных проектов «Группы ЛСР», который строится между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и улицей Крыленко в Невском районе Санкт-Петербурга. Здесь появится почти 800 тыс. кв. м недвижимости, большое количество объектов торговой, бытовой и социальной инфраструктуры, более 200 тыс. кв. м будет отведено под зоны рекреации.

Концепция ландшафтного благоустройства включает пешеходную прогулочную аллею, собственную площадь и облагораживание набережной. Территория будет максимально озеленена: планируется высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и клумб. Во дворе домов появятся тренажерные и детские площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.

На первых этажах жилых корпусов разместятся магазины и сервисные предприятия, что будет дополнено ресурсами района, поскольку всего в десяти минутах езды от комплекса располагаются несколько крупных гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, множество социальных объектов. По мосту Александра Невского на автомобиле или общественном транспорте можно быстро добраться до центра города. Станция метро «Улица Дыбенко» – в 15 минутах ходьбы от «Цивилизации», а близость к КАД обеспечит удобный выезд за город.

Полностью реализовать проект «Группа ЛСР» планирует к 2025 году.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Комплекс «Цивилизация» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

ЖК «Цивилизация на Неве» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya-na-neve/documents/

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