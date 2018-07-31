Аэропорт Хельсинки-Вантаа прирастёт новым крылом и 3 км багажных лент
К концу 2019 года аэропорт Хельсинки-Вантаа завершит очередной этап расширения в рамках миллиардной инвестиционной программы, сообщает 31 июля оператор финских аэропортов Finavia.
В начале 2019 года между Западным и Южным крылом откроется для пассажиров зона Plaza с досмотровой зоной, магазинами и ресторанами. К лету следующего года уже введут в эксплуатацию часть Западного крыла с гейтами для широкофюзеляжных самолётов.
Вторая часть с зоной для обработки багажа будет готова к концу 2019-го. Воздушные ворота модернизируют систему обработки и хранения багажа. Площадь аэропорта расширится на 10 тыс. «багажных» квадратных метров на двух этажах — в зоне Plaza и в новом западном крыле. В аэропорту появится ещё 3 км лент для багажа, а производительность системы его обработки вырастет в полтора раза. По данным Finavia, аэропорт сможет обрабатывать на 5 тыс. сумок в час больше.
Кроме того, откроется новая зона пограничного контроля в Терминале 1.
В 2017 году пассажиропоток Хельсинки-Вантаа превысил 18 млн человек, перешагнуть границу в 20 млн планируется уже в 2019-м.
Справка:
Для укрепления позиции транзитного аэропорта между Азией и Европой Хельсинки-Вантаа ведёт масштабную реконструкцию стоимостью 900 млн евро. Закончить обновление главного аэрохаба Финляндии планируется к 2021 году. По завершении расширения площадь терминалов увеличится более чем на 100 тыс. кв. м. Если реконструкция завершится вовремя, то к началу следующего десятилетия терминал будет по размеру таким же, как десять зданий парламента Финляндии.
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