Аэропорт Хельсинки-Вантаа прирастёт новым крылом и 3 км багажных лент

К концу 2019 года аэропорт Хельсинки-Вантаа завершит очередной этап расширения в рамках миллиардной инвестиционной программы, сообщает 31 июля оператор финских аэропортов Finavia.

В начале 2019 года между Западным и Южным крылом откроется для пассажиров зона Plaza с досмотровой зоной, магазинами и ресторанами. К лету следующего года уже введут в эксплуатацию часть Западного крыла с гейтами для широкофюзеляжных самолётов.

Вторая часть с зоной для обработки багажа будет готова к концу 2019-го. Воздушные ворота модернизируют систему обработки и хранения багажа. Площадь аэропорта расширится на 10 тыс. «багажных» квадратных метров на двух этажах — в зоне Plaza и в новом западном крыле. В аэропорту появится ещё 3 км лент для багажа, а производительность системы его обработки вырастет в полтора раза. По данным Finavia, аэропорт сможет обрабатывать на 5 тыс. сумок в час больше.

Кроме того, откроется новая зона пограничного контроля в Терминале 1.

В 2017 году пассажиропоток Хельсинки-Вантаа превысил 18 млн человек, перешагнуть границу в 20 млн планируется уже в 2019-м.