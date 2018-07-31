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Происшествия
31.07.2018 13:40
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Смольный потерял 24 млн на тайной парковке в Парголово. Автомобилисты несли деньги в дом на колесах

 

В Петербурге возбудили уголовное дело о подпольном парковочном бизнесе. Мимо комитета Смольного прошли 24 млн рублей, владельцы автомобилей озолотили предприимчивых дельцов.

Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции Выборгского УМВД и их коллег из ГУ МВД привлекли две парковки в Парголово. Одна круглосуточно работала между Апраксинской улицей и Финским кладбищем, другую обустроили во дворах Галицынской улицы.

Парковка

Парковка

Оперативникам охранники признались, что работают неофициально, но удивились приезду. По их словам, хозяин будто бы все «порешал», и препятствий для работы быть не должно.

Участки находятся в госсобственности Петербурга, ими распоряжается комитет имущественных отношений. Чиновники вопросу о парковках удивились, подняли документы, арендных договоров не нашли и посчитали размер неосновательного обогащения. Общая площадь участков – 7 тысяч квадратных метров. Стоянки работали минимум с января 2016 года. В комитете высчитали сумму по методике определения арендной платы за государственную землю. Она составила 24 млн рублей.

На GoogeMaps панорама участка между Апраксинской и Финским кладбищем датирована 2013 годом. На «Яндекс.Картах» – 2016-м. Различий на самом деле немного. Скошена трава, для въезда автомобилей убраны одна-две секции невысокого ограждения и часть тротуара укатана в асфальт. Натянут символический забор, поставлена будка охранника. На Голицынской теневые устроители потратились чуть больше. Забор выглядит поприличнее.

Коллаж/"Фонтанка.ру"/Google.Maps/Яндекс.Карты
Коллаж/"Фонтанка.ру"/Google.Maps/Яндекс.Карты

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Владельцы автомобилей платили по три тысячи рублей в месяц. Деньги несли в невзрачный дом на колесах рядом с парковкой на Голицынской.

 

Коллаж/"Фонтанка.ру"/Google.Maps/Яндекс.Карты
Коллаж/"Фонтанка.ру"/Google.Maps/Яндекс.Карты

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В строительных нормах и правилах (СНиП) с учетом минимально допустимых зазоров безопасности заложены габариты машино-места 5,3х2,5 метра, то есть чуть больше 13 «квадратов». На парковках можно было свободно разместить 450 машин и собирать с их владельцев по 1,3 млн рублей в месяц. За 2,5 года доход мог составить 40 млн.

В следственном управлении Выборгского УМВД возбудили уголовное дело по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба в особом крупном размере». Владельцев подпольных парковок ищут.

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