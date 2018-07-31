КАД на востоке сузят вдвое

В связи с работами по устранению колейности на внешнем кольце КАД вокруг Санкт-Петербурга на несколько дней будут перекрыты две полосы движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 по 12 августа на участке от 103-го до 111-го километра внешнего кольца, между развязками с Рябовским шоссе и проспектом Культуры, для движения закроют третью и четвертую полосы, на первой и второй полосах будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Дорожные работы проведёт АО «ВАД».

Ещё две полосы, третья и четвёртая, закрываются с сегодняшнего дня до 7 августа на участке с 86-го по 94-й километр внешнего кольца – между развязками с Октябрьской набережной и с Колтушским шоссе.

Напомним, дорожные работы собирают заторы на юге КАД перед вантовым мостом (там также устраняют колейность) и на севере, где проезжую часть готовят к расширению.