МВД Таджикистана: Иностранных туристов убили местные радикалы, а не ИГИЛ

Правоохранительные органы Таджикистана заявили, что за атакой на иностранцев стоят местные экстремисты, и не стали комментировать возможную роль запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ.

За убийством четверых иностранцев в Дангаринском районе республики стоит Партия исламского возрождения Таджикистана, деятельность которой в стране запрещена. Об этом 31 июля заявило МВД Таджикистана.

По версии следствия, нападение на туристов из Голландии, Швейцарии, Франции и США экстремисты провели именно по заказу ПИВТ. Участники расправы после совершения убийства собирались скрыться в Афганистане, однако правоохранительные органы Таджикистана убили пятерых из них, а четверых удалось задержать в селе Осмондара Дангаринского района.

Ранее ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ организация ИГИЛ.

Напомним, что днем 29 июля в Дангаринском районе Таджикистана автомобиль Daewoo наехал на группу иностранных велосипедистов. После этого из машины вышли вооруженные холодным и огнестрельным оружием люди и убили четырех: американцев Джея Остина и Лорен Мунотс, гражданина Голландии Рена Виллема Вокке и швейцарца Маркуса Хамела. Экстремисты ранили двух швейцарцев Айрис Ким и Мари-Клер Дименд. Француз Жан Казабат Гийом не пострадал.

2018 год объявлен в Таджикистане Годом туризма.

Ранее власти Таджикистана заявляли о тесных связях запрещенной партии и ИГИЛ.