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Город
31.07.2018 12:46
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Церковь пятидесятников в Рыбацком заставила застройщика спорить со Смольным

Компания «СПб Реновация», работающая по программе реновации в нескольких районах города, и в том числе в Рыбацком, наткнулась на препятствие в лице небольшого молельного дома на Славянской улице, 13, где собирается уже более 30 лет небольшая община христиан-пятидесятников.

Один из верующих обратился к «Фонтанке» после того, как неизвестные люди, которые отказались представляться, снесли ограду дома и небольшую пристройку. Редакция обратилась за разъяснениями к застройщику. Там сообщили, что опасения беспочвенны, сносить молитвенный дом не собираются, так как здание и участок по обрезу фундамента находятся в собственности пятидесятников. А значит, юридических оснований для этого нет, возможен только путь переговоров. Застройщик уже предлагал общине несколько участков — в том числе ЗУ площадью 1570 кв. м с домом на 287 кв. м в Приморском районе, и другой – площадью 1000 кв. м с домом на 220 кв. м в Красногвардейском районе. Предлагался и выкуп — за 10 млн рублей; по данным застройщика, реальная стоимость дома — около 3,5 млн. Однако от всех предложений пресвитер молельного дома отказывался. Застройщик считает, что учредители общины «сознательно затягивают переговоры, ожидая, когда компания приступит к освоению близлежащих участков, чтобы усилить свои позиции». Для общения с «Фонтанкой» глава общины времени за несколько дней так и не нашел, контакты юриста общины также не были предоставлены. По словам обратившегося на «Фонтанку» члена общины, в ней состоит порядка 200 человек. Застройщик же утверждает, что в церковь ходит 18-20 человек из близлежащих домов.

В комитете имущественных отношений (КИО) «Фонтанке» пояснили, что собственность у пятидесятников имеется только на здание, но не на землю под ним. «По земельному участку в 196 кв. м. под зданием пятидесятники к нам тоже обращались. Просили передать в собственность. Мы заявку удовлетворили. Но они не стали подписывать договор. Вероятно, потому, что не удовлетворил прописанный в договоре размер участка», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

С общиной заключался лишь краткосрочный договор аренды с целью благоустройства другого участка площадью 1700 кв. м — смежного с тем, где стоит дом. В феврале этого года договор аренды был разорван, верующим дали 3 месяца на освобождение участка. Затем в июле силами комитета по контролю за имуществом был снесен забор вокруг молельного дома.

«Право собственности общины на нежилое здание зарегистрировано в 2015 году, то есть после того, как был принят закон о «Развитии застроенных территорий в Санкт-Петербурге», утвержден проект планировки и межевания территории, и «СПб Реновация» приступила к работам, начав строительство 1-й очереди в квартале. В настоящий момент это решение нами оспаривается в суде», – сообщил «Фонтанке» Дмитрий Михалев, руководитель службы по работе с государственными органами в «СПб Реновации».

В КИО подтвердили, что застройщик обратился в суд с иском против них — о признании незаконным акта передачи здания в собственность церкви. Если суд удовлетворит иск, пятидесятники могут потерять здание, не получив никаких компенсаций.

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