В СТО на Оптиков нашли 500 литров контрафактного моторного масла

На станции техобслуживания в Приморском районе Петербурга продавали моторное масло неясного происхождения под этикетками известных брендов. За незаконную рекламную акцию владельцу бизнеса придётся заплатить штраф.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 31 июля, на СТО на улице Оптиков пришли с проверкой после сигнала о продаже моторного масла с признаками контрафактности. Полицейские нашли подозрительные ёмкости, которые украшали товарные знаки различных марок зарубежных фирм-производителей. Общий объём изъятого составляет 500 литров.

Образцы масла направлены на экспертизу. В отношении владельца станции возбуждено дело по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).