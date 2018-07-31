Дворкович заявил о непричастности к бизнесу своего однокурсника — совладельца «Суммы» Магомедова

Аркадий Дворкович, вице-премьер в предыдущем составе российского правительства, не имел отношения к бизнесу своего однокурсника, совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова. Последний сейчас находится под арестом по делу о мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

Об этом бывший чиновник заявил в интервью РБК, опубликованном 31 июля. Дворкович заявил, что не общался с силовиками по громкому делу братьев Магомедовых.

«Я, естественно, знаю Зиявудина Магомедова и его брата. Мы вместе учились и много встречались, но я никак не был вовлечен ни в бизнес их компаний, ни в какую-либо текущую работу, кроме благотворительной деятельности, которую они осуществляли. Во многих благотворительных проектах я принимал участие, как я это делаю в подобных проектах огромного числа российских компаний»,— отметил Дворкович.

Комментируя претензии к фигурантам дела из-за строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, экс-вице-премьер заявил, что все нарушения были минимальны и не привели к существенным проблемам.

«Нарушения есть всегда и на всех стройках без исключения», — добавил он.

Напомним, в том же интервью Дворкович связал весенний рост цен на бензин в России с «пересменкой» в правительстве страны.