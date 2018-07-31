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Общество
31.07.2018 12:33
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Глава Совета нацбезопасности Украины предложил сажать за закупки российских товаров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что лица, осуществляющие закупки на территории Российской Федерации, должны нести уголовную ответственность. Об этом он рассказал журналистам в Киеве 31 июля, пишет "112 Украина".

"... в России – ну это просто позор. Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине", – сказал он.

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" закупило у ОАО "Российские железные дороги" наградных знаков "Почетный железнодорожник" на 181 тыс. 927 рублей (77 тыс. 856 гривен). Позже исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что приостановил закупку российских нагрудных значков, а также намерен пересмотреть участие украинской стороны в этой сделке.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин поддержал антироссийские санкции, которые 31 июля ввел Евросоюз в отношении компаний – строителей Крымского моста. Санкции повлекут за собой замораживание активов, принадлежащих этим организациям в Евросоюзе, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, в предоставлении им каких-либо средств.

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