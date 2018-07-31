МИД РФ: Новые санкции ЕС в отношении России направлены против жителей Крыма

Новые санкции Европейского союза в отношении шести российских компаний – это подрывная политика, направленная против жителей Крымского полуострова. Об этом заявила 31 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, этими санкциями Запад "поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры". "Это подрывная политика, направленная против жителей Крыма", – подчеркнула дипломат.

Санкции против строителей Крымского моста ввел Евросоюз, документ опубликован в официальном журнале ЕС 31 июля. В списке – шесть названий. Среди них – проектировщик переправы, петербургский институт «Гипростроймост». Еще одна компания с офисом в Северной столице – строители дорог АО «ВАД» (правда, официально компания сейчас зарегистрирована в Вологде). Из крымских предприятий под санкции попал судостроительный завод «Залив». Остальные – москвичи: ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и ООО «Стройгазмонтаж».

Санкции повлекут за собой замораживание активов, принадлежащих этим организациям в Евросоюзе, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, в предоставлении им каких-либо средств.