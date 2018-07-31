Треть финнов хотят запретить полиэтиленовые пакеты на кассах

В Финляндии 37 потребителей из 100 готовы к отказу от полиэтиленовых пакетов, следует из опроса населения. Именно такая доля респондентов выступает за запрет продажи этой продукции на кассах магазинов, пишет 31 июля Yle.

Особенно поддерживают эту идею люди старшего возраста, от 50 до 79 лет (42%), молодёжь от 15 до 24 лет в меньшей степени готова к такому изменению.

Более того, каждый пятый опрошенный поднял бы цену на полиэтиленовые пакеты до 50 центов.

Сейчас в Финляндии 85% всех пластиковых мешков, которые можно купить на кассе продуктового магазина, сделаны из вторсырья.