Треть финнов хотят запретить полиэтиленовые пакеты на кассах
В Финляндии 37 потребителей из 100 готовы к отказу от полиэтиленовых пакетов, следует из опроса населения. Именно такая доля респондентов выступает за запрет продажи этой продукции на кассах магазинов, пишет 31 июля Yle.
Особенно поддерживают эту идею люди старшего возраста, от 50 до 79 лет (42%), молодёжь от 15 до 24 лет в меньшей степени готова к такому изменению.
Более того, каждый пятый опрошенный поднял бы цену на полиэтиленовые пакеты до 50 центов.
Сейчас в Финляндии 85% всех пластиковых мешков, которые можно купить на кассе продуктового магазина, сделаны из вторсырья.
Справка:
Чтобы сократить негативное воздействие на экологию, Финляндия поставила перед собой цель снизить потребление одноразовых полиэтиленовых пакетов до 40 штук на человека в год к концу 2025 года. К кампании присоединились почти все крупные сети. Министерство окружающей среды Финляндии и Союз торговли даже запустили информационную кампанию «Свой пакет ношу с собой» для популяризации инициативы.
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