ФНС раскроет налоговые тайны некоторых компаний

Федеральная налоговая служба в первый день августа опубликует на своем сайте информацию о компаниях, которые больше не попадают под режим налоговой тайны.

Среди раскрытых данных окажется информация о численности сотрудников за календарный год, специальных налоговых режимах, которые были использованы, а также участии предприятия в консолидированной группе налогоплательщиков. Об этом сообщается в приказе ФНС.

При этом в сведениях, которые станут достоянием общественности 1 августа, не будет информации о стратегических предприятиях, например, самых крупных налогоплательщиках и представителях оборонного комплекса. Однако эти данные появятся после 2020 года в системе «Прозрачный бизнес» Федеральной налоговой службы.

После 1 октября 2018-го ФНС раскроет сведения о доходах и расходах, а также уплаченных налоговых сборах компаний. А уже с 1 декабря в сервисе появится информация о задолженности по пеням и штрафам.

Напомним, что часть данных, которые будут опубликованы, составляла налоговую тайну до 1 мая 2016 года, пока не были приняты поправки к Налоговому кодексу.