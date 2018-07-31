Lada Vesta и Lada Granta вошли в список самых популярных машин в Европе

Две российские модели Lada — Vesta и Granta — вошли в рейтинг самых продаваемых автомобилей европейского авторынка по итогам первого полугодия 2018 года. Об этом 31 июля сообщил международный автомобильный портал focus2move, проанализировавший данные ассоциаций автодилеров.

Оба российских автомобиля оказались во второй половине списка из 100 машин. Lada Vesta за год улучшила свои позиции. Она заняла 52-е место с показателем в 52 176 продаж за первое полугодие 2018-го, поднявшись на 16 позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом. Lada Granta, в свою очередь, оказалась на 65-й строчке с 45 672 проданными автомобилями. С 2017 года она опустилась на восемь пунктов в общем списке.

В первую пятерку рейтинга вошли Volkswagen Golf (281 520 машин), Renault Clio (207 114), Volkswagen Polo (203 247), Ford Fiesta (162 180) и Volkswagen Tiguan (159 529).