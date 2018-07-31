Самосвал в Подмосковье обрушил пешеходный мост, ДТП попало на видео

В подмосковном Пушкино на 33-м километре Ярославского шоссе (участок федеральной автодороги М-8 «Холмогоры») утром 31 июля самосвал протаранил пешеходный путепровод, и конструкция рухнула на проезжую часть. Движение по трассе оказалось заблокировано, сообщает «Москва 24».

Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что самосвал двигался с поднятым кузовом.

Видео: YouTube/Максим Неустроев

Видео: YouTube/Константин Константинов

По данным СМИ, пострадал один человек – водитель грузовика.

Напомним, в Петербурге есть несколько сооружений, под которыми регулярно застревают грузовики. Ограничитель высоты в Кудрово даже не раз сносили. Самый известный объект – «мост глупости» на Софийской улице – недавно поймал 152-ю «жертву».