Происшествия
Самосвал в Подмосковье обрушил пешеходный мост, ДТП попало на видео
В подмосковном Пушкино на 33-м километре Ярославского шоссе (участок федеральной автодороги М-8 «Холмогоры») утром 31 июля самосвал протаранил пешеходный путепровод, и конструкция рухнула на проезжую часть. Движение по трассе оказалось заблокировано, сообщает «Москва 24».
Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что самосвал двигался с поднятым кузовом.
Видео: YouTube/Максим Неустроев
Видео: YouTube/Константин Константинов
По данным СМИ, пострадал один человек – водитель грузовика.
Напомним, в Петербурге есть несколько сооружений, под которыми регулярно застревают грузовики. Ограничитель высоты в Кудрово даже не раз сносили. Самый известный объект – «мост глупости» на Софийской улице – недавно поймал 152-ю «жертву».
Ну вот и 152я снесла кузов об Мост глупости!
Точно пятница с жарой сделали свое дело...https://t.co/fWSAZnRtfy pic.twitter.com/sOpfN01CEE
— Мост глупости (@FoolsBridge) 27 июля 2018 г.