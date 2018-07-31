За полгода в Петербурге продали 28 элитных апартаментов — на 1 млрд рублей

В первом полугодии 2018 года в Петербурге продано 28 элитных апартаментов общей стоимостью более 1 млрд рублей, сообщает 31 июля Knight Frank St. Petersburg. За этот же период в продажу не вышло ни одного нового проекта.

На конец II квартала в свободной продаже были 367 элитных апартаментов площадью около 39 тысяч кв. м. «Средняя цена элитных апартаментов в январе-июне этого года составляла 429 тысячи рублей за кв. м и сократилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, – комментирует Екатерина Немченко, директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St. Petersburg. – До конца года возможно умеренное увеличение средней цены предложения».

Спрос на элитные апартаменты остается стабильным. По прогнозам аналитиков, объем продаж в Петербурге в 2018 году будет соответствовать показателям прошлого года, когда было реализовано более 60 таких штучных объектов. До 2020 года на рынок могут выйти около 10 новых проектов общей площадью около 130 тысяч кв. м, которые в основном будут располагаться в центре города.