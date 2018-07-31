Московские спасатели советуют купальщикам брать в воду мобильники и в случае чего - звонить в МЧС

Мобильный телефон может стать спасательным кругом для тонущих пловцов, уверены в столичном ГУ МЧС. Гаджет необходимо поместить в герметичную упаковку, прикрепить к телу и только потом приступать к охладительным процедурам. Если сил на обратный путь до берега не хватает, то следует набрать номер спасателей.

Об этом 31 июля агентству «Москва» рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по столице Александр Гоков.

«Если в воде почувствовали, что нет сил, нужно плыть к берегу по кратчайшему маршруту. А многие люди совершают ошибку и пытаются плыть обратно, повторить свой маршрут. Это может стать критически важно. Также желательно иметь при себе сотовый телефон в водонепроницаемом пакете. Почувствовав, что нет сил на обратный путь, можно добраться до буйка или другого объекта на воде, позвонить по номеру «101» и вызвать спасателей», — сказал он.

Тем временем в Петербурге жертвами купального сезона стали уже больше 30 человек. Накануне из Английского пруда в Петергофе извлекли тело мужчины 29 лет.