В Финляндии впервые в истории запустили электрический самолёт

Первый в Финляндии самолёт с электрическим двигателем поднялся в воздух 31 июля со столичного аэродрома Мальмё.

Модель Alpha Electro производства словенской компании Pipistrel была доставлена в Суоми ещё в июне, до сегодняшнего дня проводили работы по подготовке к официальному запуску.

Двухместный Alpha Electro был выпущен в 2015 году, стоимость летательного аппарата составила 69 тыс. евро. Он имеет литий-ионный полимерный аккумулятор весом в 126 кг, а электродвигатель весит 11 кг. Самолёт заряжается в течение 45 минут, и заряда хватает примерно на час, плюс есть резервное время.

В Финляндии этот момент называют историческим, потому что самолёт экологичный. В финансировании проекта, в частности, принимает участие оператор аэропортов Finavia. По словам главы Finavia Киммо Мяки, помимо развития возобновляемых видов топлива электрические самолеты могут стать важным шагом на пути борьбы с изменением климата.

«Авиация будет быстро меняться, и мы в Финляндии хотим расширить знания об электрической авиации. Наша цель — исследование», — заявил председатель Хельсинкской ассоциации электроавиации Янне Васама.