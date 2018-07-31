В Финляндии впервые в истории запустили электрический самолёт
Первый в Финляндии самолёт с электрическим двигателем поднялся в воздух 31 июля со столичного аэродрома Мальмё.
Модель Alpha Electro производства словенской компании Pipistrel была доставлена в Суоми ещё в июне, до сегодняшнего дня проводили работы по подготовке к официальному запуску.
Двухместный Alpha Electro был выпущен в 2015 году, стоимость летательного аппарата составила 69 тыс. евро. Он имеет литий-ионный полимерный аккумулятор весом в 126 кг, а электродвигатель весит 11 кг. Самолёт заряжается в течение 45 минут, и заряда хватает примерно на час, плюс есть резервное время.
В Финляндии этот момент называют историческим, потому что самолёт экологичный. В финансировании проекта, в частности, принимает участие оператор аэропортов Finavia. По словам главы Finavia Киммо Мяки, помимо развития возобновляемых видов топлива электрические самолеты могут стать важным шагом на пути борьбы с изменением климата.
«Авиация будет быстро меняться, и мы в Финляндии хотим расширить знания об электрической авиации. Наша цель — исследование», — заявил председатель Хельсинкской ассоциации электроавиации Янне Васама.
Справка:
В настоящее время электрические самолёты представлены преимущественно экспериментальными моделями. Первый полёт с человеком на борту на электрическом самолёте осуществлён в 1973 году. Первым серийным электрическим летательным аппаратом стал одноместный планер Alisport Silent Club в 1997 году. В 2000-х разработки активизировались, когда этим видом летательных аппаратов заинтересовались частные компании. Например, в 2009 швейцарцы запустили самолёт с солнечными панелями, в 2014 году свой проект представил Airbus, в 2016 году пробный запуск своей модели сделала Siemens.
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