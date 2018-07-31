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31.07.2018 11:22
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В Петербурге стартовал сезон бесплатной йоги

В Петербурге стартовал сезон бесплатной йоги

фото предоставлено пресс-службой ЦДС

В двух петербургских парках – имени Академика Сахарова и в Палевском саду – состоялись первые бесплатные занятия по йоге* для всех желающих.

Тренировки прошли в воскресенье, 29 июля при поддержке Группы ЦДС и проекта «Пока ты спал». Занятия йогой в парках будут проводиться каждые выходные до конца сентября.

Группа ЦДС и проект «Пока ты спал» запустили сезон бесплатной йоги в парке имени Академика Сахарова и в Палевском саду. Занятия будут проводиться каждые выходные до конца сентября, отмена возможна только из-за плохой погоды. Принять участие в мероприятии могут петербуржцы всех возрастов и уровней физической подготовки. Вход свободный. Расписание тренировок можно узнать на официальном сайте проекта «Пока ты спал» накануне занятий.

Первые тренировки состоялись в воскресенье, 29 июля. Занятия провели Диана Хвоя и Нигина Усманова – известные преподаватели хатха-йоги с большим опытом. После занятий для участников тренировки состоялся фруктовый пикник и лекция «Йога в ритме большого города» от преподавателей проекта «Пока ты спал». Слушателям рассказали про работу со стрессом через йогу и ее благоприятное влияние на здоровье человека. Также все участники мероприятия получили памятные подарки – коврики для занятий йогой.

фото предоставлено пресс-службой ЦДС
фото предоставлено пресс-службой ЦДС

«Старт проекта был ярким и запоминающимся – в первый день занятия посетили более 100 человек, – сообщила директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая, – Мы рады и дальше продолжать эту инициативу и приглашаем всех желающих посетить бесплатные занятия йогой в парках рядом с нашими строящимися жилыми комплексами ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизаровский». Занятия спортом и правильное питание – это ключевые тенденции современного образа жизни. Мы учитываем пожелания наших покупателей, и предлагаем в своих проектах множество возможностей для здорового досуга. Помимо традиционных спортплощадок и зон для воркаута, у нас предусмотрены вертикальные спортзалы (фитнес-лестницы) в уже сданных домах, а в ЦДС «Елизаровском» будет лужайка для йоги и траверсный скалодром».

Справка о  Группе ЦДС

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration

*Сроки предложения: с 29.07.2018г. по 29.08.218, организатор: ООО "Центр Долевого Строительства", ИНН7813211868, юр. адрес: 188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д Кудрово, пр-кт Европейский, д. 14, корп. 3, пом.11-Н, пом. 11-Н. Подробнее с уловиями предложения можно ознакомиться на сайте http://lukoni.ru/pokatispalschedule#cds2907

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