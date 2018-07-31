18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +28
$ 62.78р
73.20р
11:46 31.07.2018
Расширенный поиск

Общество
31.07.2018 11:32
Печать

Замглавы ФСИН извинился за пытки заключенного в ярославской колонии

Замдиректора российской Федеральной службы исполнения наказаний Евгений Максименко попросил прощения у заключенного Евгения Макарова, который был жестоко избит в колонии. Высокопоставленный сотрудник ведомства также пообещал, что все причастные к пыткам представители  пенитенциарной системы будут уволены.

«Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира», – цитирует Максименко телеканал «Дождь». 

Замдиректора ФСИН отметил, что ему стыдно за коллег, жестокие методы работы которых стали достоянием общественности. Максименко пообещал, что его ведомство избавится от тех, кто «сами стали преступниками». 

Это не первый случай, когда чиновник извиняется за своих подчиненных. Так, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у жителей за пожар в торговом центре «Зимняя вишня», который унесла жизни более 60 человек. Позднее Цивилев  был назначен исполняющим обязанности губернатора региона.

Справка:

Видео о пытках в ярославской колонии появилось в Сети 20 июля после публикации «Новой газеты», хотя сам ролик был снят в июне прошлого года. На видео около десяти сотрудников колонии избивают осужденного Евгения Макарова. Дело взял под контроль следственный комитет России, задержавший восемь  сотрудников ФСИН. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Некоторые из них уже написали явку с повинной. В то же самое время ФСБ проводит проверку регионального УФСИН. Комитет против пыток ООН 25 июля потребовал от России разъяснения по поводу видео из российского учреждения пенитенциарной системы.

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ЦДС
31.07.2018 11:22

В Петербурге стартовал сезон бесплатной йоги

В двух петербургских парках – имени Академика Сахарова и в Палевском саду – состоялись первые бесплатные занятия по йоге* для всех желающих
АО «Строительный трест»
31.07.2018 10:52

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в июле

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», а также МФК AVATAR. 5 лот ЖК NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье – получено разрешение на ввод в эксплуатацию
Строительный холдинг «ПСК»
30.07.2018 17:01

ЖК «Славянка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Славянка» «Петербургской строительной компании» 27 июля 2018 года получил аккредитацию Сбербанка.
ГК «КВС»
30.07.2018 16:21

Социальная инфраструктура в «Ясно.Янино» продолжает активно развиваться

В микрорайоне «Ясно.Янино» совсем скоро начнет работать медицинский центр
ГК «КВС»
30.07.2018 16:14

«Новое Сертолово» в безопасности

Охранное предприятие «КВС-Безопасность» осваивает новый вид транспорта. Теперь в микрорайоне «Новое Сертолово» можно встретить сотрудников охраны на сегвеях
ПАО «Группа ЛСР»
30.07.2018 15:08

В Петербурге к 2025 году появится новый пешеходный бульвар

В Невском районе Санкт-Петербурга появится новая точка притяжения – прогулочный бульвар в составе жилого проекта «Цивилизация» от «Группы ЛСР». К реализации проекта благоустройства компания приступит в течение года после сдачи в эксплуатацию первых домов комплекса
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
30.07.2018 14:55

Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»

«Уральские авиалинии» и «Белавиа» подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалиний
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
30.07.2018 14:30

В Нижневартовске открылись соревнования профмастерства группы компаний «Россети»

30 июля на полигоне Нижневартовских электрических сетей АО «Тюменьэнерго» состоялась тожественная церемония открытия Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ
Магазин "Кей"
30.07.2018 13:22

Смартфоны с монобровью: обзор от КЕЙ

Не смотря на критику дизайна iPhone X с его так называемой «монобровью» или «челкой» другие производители не постеснялись позаимствовать данную фишку у флагмана Apple. В этой статье КЕЙ расскажет о смартфонах, которые продолжили «монобровую» моду в индустрии
Setl City
30.07.2018 13:05

Площадки для гимнастики и гандбола появятся в 9-й очереди ЖК «GreenЛандия-2»

Две спортивные площадки, полностью оборудованные для занятий уличной гимнастикой, появятся в девятой очереди ЖК «GreenЛандия-2» от Setl City. Очередь состоит из трех корпусов 2.9-2.11. Их ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года.
СК «Полис Групп»
30.07.2018 10:40

Старт продаж городского квартала «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса «Полис на Московской»
СК «Полис Групп»
27.07.2018 17:45

В продаже новая секция ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «Полис на Комендантском», который возводится рядом с Юнтоловским заказником