Замглавы ФСИН извинился за пытки заключенного в ярославской колонии

Замдиректора российской Федеральной службы исполнения наказаний Евгений Максименко попросил прощения у заключенного Евгения Макарова, который был жестоко избит в колонии. Высокопоставленный сотрудник ведомства также пообещал, что все причастные к пыткам представители пенитенциарной системы будут уволены.

«Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира», – цитирует Максименко телеканал «Дождь».

Замдиректора ФСИН отметил, что ему стыдно за коллег, жестокие методы работы которых стали достоянием общественности. Максименко пообещал, что его ведомство избавится от тех, кто «сами стали преступниками».

Это не первый случай, когда чиновник извиняется за своих подчиненных. Так, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у жителей за пожар в торговом центре «Зимняя вишня», который унесла жизни более 60 человек. Позднее Цивилев был назначен исполняющим обязанности губернатора региона.