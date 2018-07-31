Бывший футболист «Зенита» перешел в клуб второй немецкой бундеслиги

Российский нападающий Максимилиан Проничев, в прошлом игравший в системе «Зенита», перешел из берлинской «Герты» в клуб второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге». Как сообщает официальный сайт команды, переход оформлен на правах аренды до конца сезона-2018/19.

В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал за вторую команду берлинцев в четвертом немецком дивизионе. В 19 матчах на его счету 15 мячей и 2 голевые передачи.

С 2015 по 2017 год находился в системе «Зенита». Сыграл 27 матчей за «Зенит-2».

В 2016 году Проничев дал интервью «Фонтанке», в котором рассказал о опыте выступления в немецком чемпионате и тренировках под руководством Мирчи Луческу.