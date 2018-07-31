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Глава МИД Украины поприветствовал новые антироссийские санкции за Крымский мост

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новые санкции Евросоюза против шести российских компаний являются предупреждением для европейского бизнеса.

«Приветствую решение Совет ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив. Это важное предупреждение также для европейского бизнеса не идти по той же скользкой дорожке», — написал Климкин в твиттере 31 июля.

Санкции против строителей Крымского моста ввел Евросоюз. Документ опубликован в официальном журнале ЕС 31 июля. В списке – шесть названий. Среди них – проектировщик переправы, петербургский институт «Гипростроймост». Еще одна компания с пропиской в Северной столице – строители дорог АО «ВАД». Из крымских предприятий под санкции попал судостроительный завод «Залив». Остальные – москвичи: ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и ООО «Стройгазмонтаж».

«Совет считает, в рамках политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, строительство Керченского моста действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»,— говорится в заявлении ЕС.

Санкции повлекут за собой замораживание активов, принадлежащих этим организациям в Евросоюзе, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, в предоставлении им каких-либо средств.

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