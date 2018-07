Глава МИД Украины поприветствовал новые антироссийские санкции за Крымский мост

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новые санкции Евросоюза против шести российских компаний являются предупреждением для европейского бизнеса.

«Приветствую решение Совет ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив. Это важное предупреждение также для европейского бизнеса не идти по той же скользкой дорожке», — написал Климкин в твиттере 31 июля.

Welcome the EU Council decision to sanction Russian companies responsible for Kerch bridge construction. Important warning also for European businesses not to go down same slippery slope.