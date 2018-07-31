Почти 40% квартир в Москве и Петербурге покупают иногородние

Доля региональных покупателей жилья в Петербурге, Москве и Московской области во втором квартале 2018 года достигла 38%, сообщает группа «Эталон». В первом квартале эта цифра составляла 31%.

Чаще всего в две столицы переезжают из регионов, в которых расположены компании-экспортеры сырья, подсчитали в компании. Это Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа. Велика доля Ленинградской области, Краснодарского и Красноярского краев, Мурманской области.

Покупатели из других регионов отдают предпочтение однокомнатным квартирам в районах с развитой транспортной инфраструктурой. Объем таких сделок составляет 42%. Меньшим спросом пользовались двух- и трехкомнатные квартиры. Так, на двухкомнатные квартиры приходится 33% сделок, заключенных с региональными покупателями. Квартирами-студиями интересуются только 11% региональных покупателей.

Рост активности иногородних покупателей в «Эталоне» связывают с наступлением лета. Люди часто приобретают квартиры во время отпуска. Кроме того, спрос возрастает в связи с запуском новых проектов, когда квартиру можно приобрести на старте продаж.