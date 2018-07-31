По числу гостей мундиаля Петербург уступил только Москве

Во время домашнего чемпионата мира Санкт-Петербург посетили 700 тысяч человек, из которых большая часть – иностранцы.

Северная столица РФ, которая приняла 7 матчей мундиаля, включая полуфинал и игру за третье место, стала второй по числу болельщиков, оставив далеко позади преследователей. Об этом 31 июля сообщает комитет по развитию туризма города.

Петербург посетили почти 500 тысяч иностранцев, что в пять раз больше, чем у занимающего третью строчку Сочи. Меньше всего иностранных болельщиков приехали на игры своих команд в Волгоград и Саранск – около 50 тысяч.

Абсолютным лидером по числу гостей стала Москва, принимавшая, помимо прочего, финал и матч открытия. В столицу приехали 4,47 млн туристов, из которых почти половина - это болельщики из других стран.

Напомним, что чемпионат мира в России проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.