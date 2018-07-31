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Строительство
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31.07.2018 10:52
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Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в июле

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в июле

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», а также МФК AVATAR.

5 лот ЖК NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье – получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

В составе 6 лота завершаются работы по устройству стяжки пола и штукатурке стен – готовность составляет 90%. Межкомнатные перегородки в квартирах выполнены на 60%. Сантехнические работы готовы на 60%. В минувшем месяце строители приступили к устройству наружных сетей. 

В 7 лоте ЖК NEWПИТЕР, в состав которого входит кирпичный 6-этажный жилой дом на 171 квартиру, работы по стяжке пола выполнены на 70%, оштукатуривание стен – на 90%. В июле строители приступили к созданию межкомнатных перегородок в квартирах. Вертикальное остекление выполнено на 80%. Готовность работ по обустройству сантехники и электрики в доме: 15% и 20% соответственно.

На территории жилого квартала продолжается возведение общеобразовательной школы на 550 учеников.

В ЖК «Капитал» в городе Кудрово Ленинградской области ведется строительство лотов 7-21 и 8 (ЖК «Архитектор»). 5 лот на 692 квартиры построен.

В секциях А-Г в составе лота 7-21 в полном объеме завершены монолит и кирпичная кладка стен. Начаты кровельные работы и устройство декоративных элементов фасада в секции А. Сантехника и электрика выполнена по 20-й этаж включительно. Окна смонтированы по 25-й этаж в секции А; в секции Б – по 15-й и с 20-го по 21-й этажи; по 10-й этаж в секциях В и Г.

В секциях Д, Е, Ж залиты плиты покрытия над 20-м этажом. Межквартирные перегородки выполнены на уровне 17-го этажа.

В секциях И, К начато устройство кровли. Оштукатуривание стен завершено с 1 по 12 этажи. Ведется строительство пристроенного детского сада на 150 мест.

В составе проекта «Капитал» также ведется строительство жилого комплекса «Архитектор» (8 лот ЖК «Капитал»), рассчитанного на 869 квартир. Дом состоит из пяти секций. В составе секции 8.1 залиты стены второго этажа; 8.2 – выполнено перекрытие над вторым этажом. В секции 8.3 выполняется монолит стен третьего этажа, а в секциях 8.4 и 8.5 – монолит стен первого этажа.

В Выборгском районе, на проспекте Тореза, 77, продолжается возведение ЖК «Сосновка» у границ с одноименным парком. В июле строители завершают кирпичную кладку четвертого этажа с первой по седьмую секции.

Готовность многофункционального комплекса AVATAR на Петровском острове составляет порядка 80%. Начато благоустройство территории и отделка мест общего пользования согласно утвержденному дизайн-проекту.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство  № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) -  застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-80/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», разрешение на строительство № 78-013-0358-2016 от 23.12.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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