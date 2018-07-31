Автомобили в Петербурге атаковали два старых дома

Дважды за утро 31 июля в историческом центре Санкт-Петербурга легковые автомобили таранили здания.

На набережной Фонтанки в районе пересечения с переулком Джамбула на тротуар выскочил «Фольксваген Пассат», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Пассат» припаркованный был, влетела ему в зад машина какой-то охраны», – пишет пользователь Артём.

А на перекрёстке улицы Степана Разина и Рижского проспекта, по словам очевидцев, в дом въехала «Мазда СХ-5», «помог» ей в этом «Опель». «Мазда» ехала по Рижскому прямо, «Опель» поворачивал на Степана Разина», – сообщает участник группы Антон.

«Мазда» влетела в стену дома у меня за спиной в трёх метрах. Очень страшно, – делится Ирина. – Тут даже не в минутах дело, а доли секунд».

По предварительной информации, аварии обошлись без серьёзных травм. Их точные обстоятельства выясняются.