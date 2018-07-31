Жильё в Финляндии дорожает, за «квадрат» в Хельсинки просят 3700 евро

Недвижимость растёт в цене по всей Финляндии. Об этом 31 июля сообщает Статистический центр республики.

Так, вторичное жильё в Хельсинки подорожало во втором квартале 2018 года на 2,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го, в остальных регионах страны — на 0,9%. Стоимость квадратного метра поднялась в столице до 3673 евро (269 тыс. руб. по текущему курсу), а за её пределами — до 1629 евро (119 тыс. руб.). В среднем по всей стране показатель составил 2098 евро (154 тыс. руб.).

Новые квартиры и таунхаусы по сравнению с началом текущего года выросли в цене на 3,1%, однако в годовой перспективе данные за второй квартал показали немного другую тенденцию: в Хельсинки недвижимость в новостройках подешевела на 3,7%, до 4920 евро (360 тыс. руб.) за «квадрат», тогда как в остальной Финляндии жильё в новостройках подорожало на 1,5%, до 3300 евро (242 тыс. руб.).