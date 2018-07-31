Лопнут ли за пузырем «Фейсбука» и «Твиттера» и российские соцсети

Многомиллиардный обвал капитализации Facebook и Twitter – это крушение веры инвесторов в бесконечный рост новых доткомов. Эксперты говорят, что то же самое может ждать и российские «Яндекс» и Mail.Ru, но только через 3-5 лет.

Сергей Коньков/ТАСС

Крупнейшие мировые соцсети Facebook и Twitter на прошлой неделе впервые признали серьезное падение аудитории и спрогнозировали снижение темпов роста выручки. Американский фондовый рынок ответил рекордным обвалом за всю историю этого сектора. Российские компании спас крошечный объем и соответствующие им размеры ожиданий. Но проблемы могут коснуться и их уже в ближайшем будущем.

На основных торгах в Нью-Йорке капитализация Facebook в прошлый четверг рухнула на 20% – до $504 млрд. Следом обрушились котировки Twitter – на 19%. Обе соцсети перед этим опубликовали тревожные для инвесторов квартальные отчеты. Facebook заявил о том, что во втором квартале 2018 года число новых пользователей увеличилось всего на 1,54% – это вдвое меньше, чем в первом. И впервые в истории соцсети на 1 млн человек сократилась месячная аудитория в Европе – до 376 млн человек. Twitter также заявил о снижении месячной активной аудитории на миллион человек – до 335 млн, из-за борьбы с фейковыми аккаунтами.

Не смогло сгладить впечатление даже то, что на фоне падения аудитории и Facebook и Twitter заявили о росте чистой прибыли. Ведь финансовый директор Facebook Дэвид Венер сообщил, что в ближайшие два года темпы роста компании (которые в 2017 году составили 42%) могут снизиться на 10% из-за колебания курсов валют, новых форматов рекламы и изменений в законодательстве о персональных данных. Приученные к значительному ежегодному росту инвесторы спешно начали выводить деньги — они опасаются, что технологические компании исчерпали возможности для роста.

– В 2011 году, когда Facebook выводил акции на биржу, его оценивали в 60 миллиардов долларов – капитализация выросла с тех пор десятикратно (630 млрд — до падения). Фактически инвесторы, подстрекаемые аналитиками, инвестировали в безоблачное будущее социальной сети, – отметил аналитик «Финам» Леонид Делицын.- А в отчете говорится, что выручка компании вряд ли будет и дальше расти подобными темпами. А ещё , что из-за действий регуляторов и необходимости модерации сообщений и борьбы с фальшивыми новостями, компании придётся тратить больше средств, и прибыли тоже снизятся. Значит, роста на 30% не будет, ну а если выручка не вырастет, значит, увы, однажды упадёт цена акций. Неудивительно, что наименее отчаянные аналитики и самые опасливые инвесторы не захотели дожидаться, когда настанет это «однажды».

Маленькие, но мощные

Российские технологические компании обвал на мировом рынке пока не затронул из-за их скромного размера.

– Если бы стоимость «Яндекса» и Mail.Ru была так же раздута, как капитализация Facebook и Twitter, то снижение было бы таким же, а может быть, даже и более сильным, поскольку когда акции отрасли падают, мелкие компании страдают больше. А, при всём респекте отечественным гигантам, капитализация Mail.Ru Group (5,9 млрд долларов) более чем в сто раз ниже капитализации её основного конкурента – Facebook (630 миллиардов долларов – до недавнего обвала), то есть мы тут сравниваем Голиафа даже не с Давидом, а с жуком или божьей коровкой, – отметил Делицын.

По его словам, отношение стоимости компании к её капитализации у Facebook сейчас составляет 14, а недавно держалось на уровне 17. А у Twitter – 10. Мультипликаторы российских компаний гораздо скромнее. У «Яндекса» это всего лишь 3,75, что страхует акции от падения при каждом дуновении ветра – они не настолько переоценены.

При этом темпы роста у российских компаний не ниже зарубежных. Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале 2018 года по отношению к аналогичному показателю в 2017 году выросла на 857%, и по итогам этого года прогнозируется рост выручки на 30-35%. А за три года, по словам Александра Бахтина, финансового аналитика «БКС Премьер», компания выросла сразу в три раза.

Растет и главный конкурент Facebook в России — социальная сеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group. По словам Светланы Сухановой, старшего аналитика Sberbank Investment Research, несмотря на свой размер, сеть удвоила выручку за два года 2014-2016 и, по её прогнозам, опять удвоит её за 2016-2018 годы. При этом вовлеченность пользователя продолжает расти, и компания отчиталась о том, что во 2 квартале 2018 потребление контента в среднем выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но, по словам Бахтина, и российские социальные сети в текущем представлении не смогут постоянно удерживать и наращивать аудиторию. В какой-то момент у потребителей возникает насыщение. И аналогичное американскому разочарование может прийти и к российским инвесторам. Александр Калинин, президент Национальной компьютерной корпорации и «Аквариуса», отметил, что обычно российский рынок повторяет траекторию западных с некоторой задержкой, «поэтому такие предпосылки вполне ожидаемы».

А Евгений Линчик, руководитель отдела управления акциями УК «Сбербанк Управление активами», обозначил срок: в перспективе 3-5 лет компании столкнутся со снижением темпов роста.

– Риск снижения аудитории для соцсетей абсолютно реален – например, её отчасти отбирают мессенджеры. Кроме того, новые поколения захотят «тусоваться» на площадках, куда не ходят их родители. Они не захотят ходить не только на «Одноклассники», но и в ВК, а со временем из моды выйдут и Telegram с Instagram. Не случайно ведь владелец Facebook Марк Цукерберг прикупил интернет-провайдера и внимательно отслеживает, на какие проекты ходит молодёжь, – чтобы клонировать их или делать им предложение о покупке, – отметил Делицын.

Единственный вариант расти дальше – искать новые, не охваченные категории потенциальных пользователей. «Яндекс» решает эту проблему, «отпочковывая» такие проекты как «Яндекс.Такси», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Еда», или, как выразился основатель поисковика, выращивая «единорогов» – молодые компании миллиардной капитализации внутри себя.

По словам Линчика, Mail.Ru в свою очередь больше фокусируется на секторах игр и киберспорта, которые показывают устойчивый рост.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что когда аудитория «Яндекс.Такси» в Москве достигла максимума, то в компании купили удобный номер и стали работать и на тех клиентов, кто привык заказывать такси по телефону и из-за этого не пользовался сервисом компании.

Кроме того, Зыков отметил, что остается большой простор не только для расширения самой аудитории, но и для более серьезной её монетизации, по аналогии с китайской соцсетью WeChat, не выходя из которой люди могут брать кредиты, платить по счетам и делать покупки.

– Интересно сравнить средний ежегодный доход на пользователя (ARPU) «ВКонтакте» в 2017 году с другими социальными сетями: так, для ВК он составил $2,5, а для «Одноклассников» $3,9, притом что, например, ARPU Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе составлял $8,9, а в «остальных странах» (включают Африку, Среднюю и Центральную Америку) $6,2. Данное сравнение, безусловно, подчеркивает остающийся высоким потенциал монетизации «ВКонтакте», – считает Светлана Суханова.

Представители «ВКонтакте» и «Одноклассников» отказались от комментариев. В Mail.Ru и «Яндексе» на запрос «Фонтанки.ру» не ответили.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»