Россия будет поставлять в США ракетные двигатели

Американцам не удалось перейти на ракетные двигатели, сделанные в США, поэтому до 2020 года для полетов в космос будут использоваться российские РД-180.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и ВВС страны сертифицировали ракетные двигатели РД-180, необходимые для пилотируемых полетов. Об этом 31 июля сообщает RT.

НПО «Энергомаш» подписало соглашение с американской стороной в лице United Launch Alliance о том, что до 2020 года США получат шесть РД-180. Ранее конгресс страны запретил использование российских двигателей, однако потом отказался от своего решения, так как запрет наносит удар по космической программе Америки. Российский «Энергомаш» вывели из-под санкций.